Filippo Magnini e la verità sull’addio a Federica Pellegrini

ROMA – È finita da oltre un anno ma Filippo Magnini non si è tirato indietro dal parlare di Federica Pellegrini in un’intervista rilasciata a Libero. Il nuotatore ha dato la sua versione dei fatti. È così che finalmente ha svelato il motivo della separazione.

“Federica non desiderava una famiglia, mentre io pensavo a un figlio – ha raccontato Re Magno -. Credo che il 90% delle persone che stanno insieme da anni e che arrivano alla mia età pensano sia normale sposarsi e desiderare dei figli. Insomma la cosa più normale era che desiderassi una famiglia. Ora però sono tranquillo e sereno”.

Nonostante questo, i due non hanno mai perso i contatti come il pubblico ha potuto vedere dagli schermi televisivi e non: “Io e Federica Pellegrini ci siamo sentiti, ci seguiamo sui social e lo trovo normalissimo. Non è che cancello una persona. Niente di più d’altronde è passato un anno ormai senza Federica e sto bene”.

Nel futuro solo lo sport

Magnini, lo scorso dicembre, ha annunciato il suo ritiro dal nuoto professionistico. Una scelta meditata ma allo stesso tempo inaspettata che ha sconvolto i fan e anche la stessa Federica che su Instagram ha dedicato un post all’ex fidanzato. Ora il futuro non è chiaro. Quello che è certo è che Magnini ha intenzione di rimanere sempre legato al mondo dello sport: “Le gare non mi mancano, di più non avrei potuto dare in questo sport. Però a volte mi manca l’odore del cloro. Ora vorrei mettermi al servizio degli atleti, – ha detto sempre a Libero – mi piace la boxe e stare sul ring”.

E per chi già lo immaginava in tv dovrà rassegnarsi: “Mi hanno cercato dei reality ma no, non mi interessano, l’ho già fatto. Punto. Già dato, sono stato inviato all’Isola, ho fatto MasterChef, dove sarebbe la novità?”. Nel 2008, infatti, Magnini è stato inviato all’Isola dei famosi condotta da Simona Ventura. Nel 2011 è apparso nella fiction Come un delfino con Raul Bova dove ha interpretato se stesso. L’anno scorso ha partecipato alla prima edizione di Celebrity Masterchef Italia.