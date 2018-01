Gigi e Bella Hadid nude su Vogue nel photoshoot in coppia

ROMA – Gigi e Bella Hadid nude su Vogue UK. Le due sorelle appariranno nel numero di marzo della rivista in un photoshoot che le ha immortalate senza veli. A fotografarle Steven Meisel.

In una foto, le due ragazze appaiono sedute una davanti all’altra con lo stesso sguardo che punta verso la fotocamera. Come prevedibile, lo scatto in bianco e nero ha subito fatto il giro del mondo.

Due sorelle, due cover

Vogue, per il numero che vede protagoniste le due sorelle, ha realizzato due copertine per rendere giustizia a entrambe. Gigi e Bella indossano lo stesso top della collezione primavera-estate di Versace.

Due sorelle, due carriere diverse ma lo stesso fascino che – come titola Vogue – è il “potere delle Hadid”. Gigi e Bella hanno solo 18 mesi di differenza e hanno un legame fortissimo. “È una delle poche persone per le quali divento aggressiva – ha detto la bionda Hadid della sorella Bella -. Lei mi rende così orgogliosa. Farei qualsiasi cosa per lei”.