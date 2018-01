Come osservare in diretta l’eclissi di SuperLuna Blu

ROMA – Oggi è il giorno della tanto attesa eclissi di SuperLuna Blu.

Sebbene l’evento interesserà gli Stati Uniti occidentali e l’Australia, sarà possibile seguirlo in diretta grazie al live streaming messo a disposizione dal Virtual Telescope.

Basterà collegarsi il 31 gennaio alla web tv del sito a partire dalle 12.30.

Perché SuperLuna Blu?

Orfani di eclissi, ma non di SuperLuna Blu.

In Italia non assisteremo dal vivo all’oscuramento del nostro satellite, ma potremo gustarci ugualmente una Luna spettacolare.

Una superluna si verifica quando, durante un plenilunio, la Luna raggiunge il suo perigeo, ossia la distanza minima dalla Terra.

A causa di un fenomeno ottico, apparirà più grande e più luminosa.

Sarà uno spettacolo mozzafiato vedere il nostro satellite nel pieno del suo splendore fare capolino tra i palazzi.

“Blu” di nome ma non di fatto.

Quando in uno stesso mese si verificano due pleniluni, il secondo viene chiamato popolarmente “Blue Moon”, Luna Blu appunto.

Per l’occasione, il Virtual Telescope mostrerà la SuperLuna sorgere sopra i leggendari monumenti di Roma.

L’appuntamento è il 31 gennaio 2018, a partire dalle 17:00, a QUESTO LINK.