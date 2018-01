ROMA – Chiamerà suo figlio Goku, in onore del protagonista di Dragon Ball, Carlos Sanchez, il ragazzo che si è appellato al popolo di Facebook (non alle sfere del drago) per realizzare il suo desiderio.

La moglie, incinta di un maschietto, non approvava affatto l’idea del marito di chiamare il nascituro come un personaggio del manga.

Sfinita dalle sue numerose richieste ha finito per cedere, ponendo solo una condizione: avrebbe dovuto raccogliere 1 milione di like su Facebook.

Quella che sembrava un’impresa impossibile si è trasformata in realtà.

Il post di Carlos ha fatto il giro del mondo e ha ottenuto ben oltre il milione di like in meno di 24ore, lasciando la moglie con le spalle al muro: “Manterrò la mia parola, nostro figlio si chiamerà Goku Sanchez”.

Nel mondo, a breve, verrà alla luce un piccolo Goku Sanchez (e anche noi abbiamo contribuito a questo!).