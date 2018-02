ROMA – L’operazione nostalgia di Mediaset potrebbe non essersi fermata con la trasmissione “’90 Special”.

Circola, infatti, la voce dell’imminente ritorno di Bim Bum Bam su Italia 1.

E se l’indiscrezione viene da “Chi” è quasi una certezza.

Nel numero del settimanale in edicola questa settimana si legge che “il progetto resterebbe ancorato all’idea di base: un programma per bambini, ma adeguato ai giorni nostri con un pizzico di social e web che verranno inseriti nel programma”.

Non resta che aspettare la conferma di Mediaset.

Bim Bum Bam

Bim Bum Bam è stato un contenitore per ragazzi trasmesso per oltre vent’anni, dal 1981 al 2002, rinnovandosi di volta in volta.

Inizialmente trasmesso su reti locali, il programma raggiunse il culmine della popolarità nel 1983, quando Mediaset (allora Finivest) rilevò la rete Italia 1, e con essa, Bim Bum Bam.

Condotto da un giovanissimo Paolo Bonolis “Piolo”, Licia Colò (sostituita più tardi da Manuela Blanchard Beillard) e dal simpatico pupazzo Uan, la trasmissione ricevette il Telegatto come miglior programma per ragazzi.