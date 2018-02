A CASA TUTTI BENE, dal 14 febbraio al cinema. Diregiovani all’anteprima

ROMA – Nel giorno degli innamorati arriva al cinema il nuovo film di Gabriele Muccino.

Alla corte del regista romano un cast corale d’eccezione che rende piacevole A Casa Tutti Bene: Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.

A casa, in verità, non stanno tutti bene. Muccino porta sul grande schermo una di quelle famiglie apparentemente unite, iscritte al partito ‘Pace, amore e vogliamoci tutti bene’. Così non è. Infatti il regista romano ha raccontato quei meccanismi malsani, ipocriti, isterici e spesso cattivi che possono innescarsi in una famiglia qualunque.

A Casa Tutti Bene non ha certamente la pretesa di essere la commedia dell’anno. La sceneggiatura del film è troppo carica di rabbia, di astio, di isterismo che non lascia il tempo di riflettere sulla dinamica familiare generale e sul profilo psicologico dei singoli personaggi. Inoltre non rende godibile la pellicola.

La narrazione infatti si snoda su una perenne tempesta di urla che non lascia spazio allo spettatore di entrare. Per intenderci meglio, è come se qualcuno vi urlasse contro e non si ha la possibilità di rispondere.

Un merito a Muccino però va dato: non avrebbe potuto scegliere un cast migliore di questo. Ogni attore ha saputo ben interpretare il personaggio cucitogli addosso dal regista romano.

VOTO 3/5

A CASA TUTTI BENE, il trailer



A CASA TUTTI BENE, la trama

A Casa Tutti Bene è la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere.

Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

A CASA TUTTI BENE, la fotogallery

A CASA TUTTI BENE, la scheda tecnica

‘A casa tutti bene‘ regia di Gabriele Muccino; cast artistico: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi; genere: commedia; distribuzione: 01 Distribution; data di uscita: 14 febbraio.