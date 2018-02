ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘C’est la vie – Prendila come viene’, ‘Maze Runner: La Rivelazione’, ‘The Post’ e ‘Slumber – Il Demone del sonno’.

C’est la vie – Prendila come viene



Sinossi: Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono i migliori in circolazione!

Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa.

Seguiremo tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale.

Inutile dire che sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate…

Scheda tecnica: ‘C’est la vie – Prendila come viene‘ regia di Olivier Nakache ed Eric Toledano; cast artistico: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe ed Eye Haidara; genere: commedia; distribuzione: Videa; data di uscita: 1° febbraio.

Maze Runner: La Rivelazione



Sinossi: Dopo ben 3 anni torna al cinema l’epica saga di Maze Runner.

Nel terzo capitolo, che chiude la trilogia principale, Thomas (Dylan O’Brien) e i Radurai per salvare i loro amici e trovare una cura dal virus dovranno penetrare nella leggendaria Ultima Città, un labirinto controllato dalla C.A.T.T.I.V.O. che potrebbe diventare il labirinto più letale di tutti.

Chi riuscirà a uscirne vivo avrà in mano le risposte che tutti hanno cercato da quando sono arrivati nel labirinto.

Scheda tecnica: ‘Maze Runner: La Rivelazione‘ regia di Wes Ball; cast artistico: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Rosa Salazar, Dexter Darden, Walton Goggins, Katherine McNamara, Aidan Gillen, Paul Lazenby, Nathalie Emmanuel, Will Poulter, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Barry Pepper e Jacob Lofland; genere: 20th Century Foxazione; distribuzione: ; data di uscita: 1 febbraio.

The Post



Sinossi: 1971, Katharine Graham (Meryl Streep) è la prima donna alla guida del The Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile, Ben Bradlee (Tom Hanks) è lo scostante e testardo direttore del suo giornale.

Nonostante Kay e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni.

La lotta contro le istituzioni per garantire la libertà di informazione e di stampa è il cuore del film, dove la scelta morale, l’etica professionale e il rischio di perdere tutto si alternano in un potente thriller politico.

I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e insabbiato per anni.

Scheda tecnica: ‘The Post‘ regia di Steven Spielberg; cast artistico: Meryl Streep (Katharine Graham), Tom Hanks (Ben Bradlee), Sarah Paulson (Tony Bradlee), Bob Odenkirk (Ben Bagdikian), Tracy Letts (Fritz Beebe), Bradley Whitford (Arthur Parsons), Bruce Greenwood (Robert McNamara), Matthew Rhys (Daniel Ellsberg), Alison Brie (Lally Graham Weymouth), Carrie Coon (Meg Greenfield), David Cross (Howard Simons), Jesse Plemons (Roger Clark), Michael Stuhlbarg (Abe Rosenthal) e Zach Woods (Tony Essaye); sceneggiatura: Liz Hannah; direttore della fotografia: Janusz Kaminski; scenografia: Rick Carter; musiche: John Williams; montaggio: Michael Kahn, A.C.E; distribuzione: 01 Distribution; durata: 118 minuti; data di uscita: 1° febbraio.

Slumber – Il demone del sonno





Sinossi: Alice (Maggie Q) è una specialista dei disturbi del sonno, una donna estremamente razionale, perseguitata, però, dal trauma di aver assistito alla misteriosa morte notturna del fratello minore.

Un giorno, presso il suo studio arriva un’intera famiglia i cui membri sono tutti afflitti da strani disturbi durante la notte. Alice diagnostica a uno dei bambini la “paralisi del sonno”, un fenomeno reale e molto comune in tutto il mondo che porta chi ne soffre a vivere, da svegli, i propri incubi.

Durante il sonno ci si ritrova all’improvviso svegli e coscienti, ma come paralizzati e con la sensazione di una minacciosa presenza estranea che incombe o che, addirittura, cerca di fare del male.

Nel tentativo di aiutare questa famiglia, Alice si trova costretta ad abbandonare il ragionamento scientifico e ad accettare che dietro agli incubi dei suoi pazienti ci sia qualcosa di non spiegabile razionalmente.

Per sconfiggere questa misteriosa entità, la donna dovrà affrontare anche i propri demoni…

Scheda tecnica: ‘Slumber – Il Demone del sonno‘ regia di Johnatan Hopkins; cast artistico: Maggie Q, Sylvester McCoy, Will Kemp, Sam Troughton, William Hope; genere: horror; distribuzione: Koch Media; data di uscita: 1° febbraio.