Bellissima! Gisele Bündchen senza trucco sulla copertina di Vogue Italia

ROMA – Gisele Bündchen senza trucco, spettinata, una domenica mattina qualsiasi.

E’ lo scatto per Vogue Italia che la consacra come icona di bellezza assoluta, anche al naturale.

La modella brasiliana, seconda più pagata al mondo secondo Forbes, apparirà sulla copertina del magazine nel numero del 6 febbraio, per un servizio realizzato dal fotografo Jamie Hawkesworth.

Il servizio fotografico è stato realizzato nell’intimità della casa di Gisele e ritrae, oltre alla super modella, anche il figlio Benjamin, secondogenito avuto dal marito Tom Brady, quarterback dei Patriots del New England.

Gisele posa nella sua cucina, con indosso un paio di pantofole Looney Toons e vestiti del suo armadio appositamente scelti da lei.

Non è stata utilizzata alcuna luce artificiale: Gisele è illuminata dai raggi del sole delle 6 del mattino.

E’ la prima volta in assoluto che sulla copertina di Vogue Italia una modella compare senza trucco e senza un look curato da uno styler.