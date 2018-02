Giorgia torna a Sanremo grazie a Baglioni, sarà ospite

ROMA – Ha detto sì. Giorgia torna a Sanremo grazie a Baglioni che l’ha invitata sul palco come ospite. La conferma è arrivata direttamente dalla cantante ai microfoni di Radio2 Social Club. “Vado a Sanremo, – ha annunciato – accetto molto volentieri l’invito di Claudio Baglioni. Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Potevo mica dire di no? Sono molto onorata, non mi aspettavo di essere desiderata. Ovviamente attendo anche le indicazioni del direttore artistico”.

Una lunga lista di ospiti

Dopo il medley dell’anno scorso, così l’interprete di Oronero tornerà sul palco dell’Ariston. Non è stato ancora specificato durante quale serata. Nella nuova lista di nomi di ospiti si aggiungono anche Biagio Antonacci, Negramaro, Nek, Max Pezzali e Francesco Rengae e Gianna Nannini. Oltre a Laura Pausini, James Taylor, Sting e Shaggy.

Il cast di “A casa tutti bene” ospite sul palco

Non solo musica ma anche il grande cinema alla 68ma edizione del Festival della Canzone Italiana. Ospiti, infatti, della prima serata, saranno Gabriele Muccino ed il cast “all star” del suo nuovo film “A casa tutti bene”: Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Elena Cucci, Giulia Michelini, Gian Marco Tognazzi, Ivano Marescotti e Giampaolo Morelli, e Pierfrancesco Favino nella doppia veste di “attore” e “conduttore” del Festival 2018 al fianco del Direttore Artistico Claudio Baglioni e di Michelle Hunziker.