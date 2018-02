Levante, Caos in teatro un tour nel segno del sold out

ROMA – Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti” (Carosello), del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti” (Rizzoli), due tour da tutto esaurito e il debutto televisivo a X Factor, la cantautrice torna dal vivo in tour nel 2018 con uno show tutto nuovo e nel segno del sold out.

Dal 24 febbraio un nuovo spettacolo più raccolto, più adatto all’atmosfera elegante dei teatri toccherà le principali città italiane, dopo il viaggio di “Caos in Europa” che la vede protagonista invece nei club di Barcellona e Madrid (entrambe già SOLD OUT) rispettivamente l’8 e il 9 febbraio, il 10 a Lisbona, il 12 ad Amsterdam, il 13 a Londra e il 14 a Parigi.

Nuovi arrangiamenti vestiranno le canzoni di Levante e alla band si aggiungeranno violino e violoncello e una rinnovata scenografia (con Camilla Ferrari come light designer e Filippo Rossi come visual designer) che come sempre non mancherà di stupire.

Disponibili solo pochissimi biglietti

Il debutto di “Caos In Teatro” è previsto il 24 febbraio dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto (SOLD OUT); sarà poi la volta di Firenze il 26 al Teatro Verdi (SOLD OUT) e il 27 e 28 a Bologna al Teatro Celebrazioni (entrambe SOLD OUT). Il 3 marzo toccherà a Trento all’Auditorium Santa Chiara, poi il 4 e il 5 al Teatro Dal Verme di Milano (entrambe SOLD OUT), il 6 a Genova al Teatro Politeama, l’8 a Roma all’Auditorium Parco della Musica (SOLD OUT), il 10 a Senigallia al Teatro La Fenice (SOLD OUT), il 12 a Napoli al Teatro Augusteo (SOLD OUT), il 13 a Lecce al Teatro Politeama, il 17 a Lugano al Palazzo dei Congressi, il 19 a Torino al Teatro Colosseo (SOLD OUT), il 22 a Palermo al Teatro Biondo (SOLD OUT), il 23 a Catania al Teatro Metropolitan, il 24 a Rende (CS) al Teatro Garden, il 28 al Teatro Regio di Parma e si concluderà il 30 marzo al Gran Teatro Geox di Padova.

Gli ultimi biglietti sono disponibili online su ticketone.it, ciaotickets.com e negli abituali circuiti di prevendita. RTL 102.5 è la radio partner del tour.