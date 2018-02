Bengala, il nuovo album di Lorenzo Fragola negli store dal 6 aprile

ROMA – È il 6 aprile la data di uscita di Bengala, il nuovo album di Lorenzo Fragola. Da oggi è invece online il videoclip omonimo, title track disponibile solo in digitale che Lorenzo ha scelto come anticipazione del suo nuovo percorso artistico e del sound unico e moderno che ne sarà protagonista.

Appuntamento fissato il 9 marzo per ascoltare il primo singolo ufficiale di Lorenzo Fragola, il cui titolo verrà svelato dall’artista sui suoi social nei prossimi giorni.



Un nuovo traguardo dopo i grandi successi raggiunti dal 2015 ad oggi: il trionfo a X-Factor, il disco d’oro con l’album d’esordio “1995”, il doppio platino per i brani “Siamo uguali” e “The Reason Why”, il triplo platino di “#fuoriceilsole”, il sold out del “1995 IL TOUR”, la conferma al Festival di Sanremo con il brano “Infinite volte” certificato platino e contenuto nell’album Zero Gravity (disco d’oro) insieme ai singoli “D’improvviso” (platino) e “Luce che entra” (oro).