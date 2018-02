Rugby: al via il NatWest 6 Nazioni, in diretta su DMAX

ROMA – Si alza il sipario sul prestigioso NatWest 6 Nazioni, con una nuova stagione di sfide tra le Nazionali di rugby più blasonate d’Europa: Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Scozia, Irlanda. Sempre DMAX canale 52 il riferimento televisivo del Torneo, ancora “tempio del rugby” in Italia dopo il rinnovo dell’accordo per i diritti tv e online fra Discovery Italia e 6 Nations Rugby per altri 4 anni.

Via al “RUGBY SOCIAL CLUB”, storico contenitore di approfondimento che trasmette la diretta in chiaro e in esclusiva di tutte le 15 sfide in programma – con servizi, anticipazioni, ospiti e intrattenimento a 360 gradi – e che quest’anno si presenta in veste rinnovata e con un approccio più social e coinvolgente, che prevede il “social-stream” per interagire live con il pubblico da casa.

Si parte sabato alle ore 14:55 per le partite Galles-Scozia e Francia-Irlanda, mentre i riflettori sulla Nazionale Italiana si accendono DOMENICA 4 FEBBRAIO dalle ore 15:15, quando scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per ITALIA-INGHILTERRA (calcio d’inizio ore 16:00).

In studio il padrone di casa Daniele Piervincenzi, affiancato da Paul Griffen alle prese con un digital screen tutto nuovo per commentare le azioni di gioco, Antonio Raimondi e Vittorio Munari per le telecronache, Rubio con le sue “copertine” e inviato speciale negli stadi dove giocano gli Azzurri: l’Olimpico per le gare in casa contro Inghilterra e Scozia, l’Orange Velodrome di Marsiglia per la gara contro la Francia, l’Aviva di Dublino contro l’Irlanda, il Principality di Cardiff contro il Galles.

Per il 1° turno sabato e domenica sarà ospite l’ala azzurra Giovanbattista Venditti, mentre uno spazio sarà dedicato ai Briganti del club di Librino, Catania, ospiti in studio e collegati dall’Olimpico con Rubio, per raccontare la storia della loro realtà, vittima il mese scorso di un attacco incendiario, ma oggetto di una gara di solidarietà da parte di tutto il movimento ovale e non solo.

Tutto sarà trasmesso live anche in streaming su DPLAY.

Il 6 Nazioni Femminile è in diretta su Eurosport 2: si parte domenica 4 febbraio alle ore 18:30 con Italia-Inghilterra.