Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 3 febbraio

ROMA – Il 3 febbraio è il 34º giorno del calendario gregoriano. Mancano 331 giorni alla fine dell’anno.

3 febbraio: accadde oggi

Nel 1871 la capitale d’Italia viene trasferita da Firenze a Roma. Nel 1957 prende avvio sulla rete Rai Programma Nazionale il contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione. Due anni dopo, nel 1959, in un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Richie Valens e The Big Bopper. La data, grazie soprattutto alla hit American Pie di Don McLean divenne nota come “Il giorno in cui morì la musica”. Esattamente un anno dopo, nel 1960, invece, a Roma muore in un incidente stradale il cantante e attore Fred Buscaglione.

Nel 1966 la navetta sovietica Luna 9 effettua il primo allunaggio. Nel 1969 al Cairo, Yasser Arafat viene nominato capo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal Congresso Nazionale Palestinese. Nel 1972 le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono a Sapporo, in Giappone.

Nel 1984 lo Space Shuttle Challenger parte per la decima missione del programma Space Shuttle. L’anno seguente, nel 1985, Desmond Tutu diventa il primo vescovo anglicano nero di Johannesburg. Nel 1988, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America rigetta la richiesta del presidente Ronald Reagan per lo stanziamento di 36,25 milioni di dollari di aiuti ai Contras del Nicaragua.

Nel 1990 dal museo di Ercolano (Napoli) vengono rubati più di 200 preziosi reperti di arte antica. Nel 1991 viene sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista.

Nel 1998 Karla Faye Tucker è la prima donna giustiziata negli USA dal 1984. Nel 2011 Internet esaurisce gli indirizzi IPv4. Protocollo di base per il funzionamento di internet stesso. Nel 2015 il 12º Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insedia con cerimonia solenne.

Buon compleanno a…

Ferzan Ozpetek (regista turco), Amal Alamuddin (avvocato libanese e moglie di George Clooney), Maura Tierney (attrice statunitense) e Michael Cimino (regista statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Oscar di Brema, Santa Berlinda di Meerbeke, San Celerino di Cartagine, San Remedio di Gap e Santa Werburga.