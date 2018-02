ROMA – Dopo tanto mistero, la gravidanza non è più segreta. Kylie Jenner è diventata mamma. È nata il primo febbraio la primogenita avuta con il compagno Travis Scott. A dare l’annuncio la ventenne tramite i suoi canali social.

L’annuncio social

“Mi dispiace avervi tenuto all’oscuro – ha scritto la Jenner su Instagram – durante tutte le supposizioni. Capisco che siete abituati a seguirmi in ogni passo della mia vita. La gravidanza ho scelto di non viverla di fronte al mondo. Sapevo che per prepararmi a questo ruolo avrei dovuto farlo nella maniera più positiva, salutare e senza stress”. Senza stress è significato per la piccola Jenner l’evitare il più possibile gli scatti dei fotografi e gli articoli sui giornali di gossip. “Sapevo che la mia bambina avrebbe sentito ogni tipo di stress e ogni emozione, – ha spiegato – così ho deciso di farlo a modo mio per quella piccola vita e la nostra felicità”.

“La gravidanza è stata l’esperienza più bella, stimolante e sconvolgente che ho vissuto nella vita e mi mancherà – ha aggiunto- . Apprezzo l’aiuto che i miei amici e soprattutto la mia famiglia mi ha dato nel mantenere privato questo momento speciale”

Il video dedicato alla primogenita

La star di Keeping up with the Kardashian ha pubblicato anche un video racconto dei 9 mesi trascorsi in “isolamento” e dedica alla nuova arrivata. Dalle prime ecografie al baby shower con amiche e parenti. Dal Natale in famiglia alla preparazione del corredino, passando per la nascita della terzogenita di Kim Kardashian e Kanye West che appare pubblicamente per la prima volta. E, per finire, il parto che il primo febbraio ha portato in famiglia un membro in più. Ancora sconosciuto il nome.



Non si erano sbagliati gli esperti di gossip quando, 9 mesi fa, avevano lanciato lo scoop di una possibile gravidanza della Jenner. Tra foto rubate e supposizioni, la famiglia Kardashian e il rapper Travis Scott non si sono lasciati sfuggire nessun particolare. Secondo quanto riportano i media americani, Kylie ha intenzione di mantenere riservato anche quello che verrà dopo.

Dopo l’arrivo di Chicago West e della bimba di Kylie, manca all’appello solo Khloe Kardashian che, con il compagno Tristan Thompson, accoglierà il suo primogenito nei prossimi mesi.