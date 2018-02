App di dating, italiani al primo posto nella ricerca di nuovi amori

ROMA – Il settore delle app di dating continua a crescere in Italia più di quanto non avvenga negli altri Paesi.

Nel 2017 i single italiani hanno speso 9,5 miliardi di euro nella ricerca di nuovi amori, con un aumento del 40% rispetto al 2014. È quanto emerge da un’analisi realizzata da SpeedDate.it il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner.

Secondo quanto rilevato dal sito, la spesa dedicata alla gestione degli incontri in Italia è pari al 39,6% di quella di tutti i Paesi europei, che messi insieme totalizzano 24 miliardi di euro.

Italia sul podio per numero di single attivi

“Il nostro Paese ha il più elevato numero di single attivi con incontri e appuntamenti”, ha spiegato Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, quest’ultimo il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.

In media ogni single italiano ha in agenda 36 appuntamenti all’anno per un totale di 324 milioni di incontri. “Numeri che confermano un elevato grado di apertura dei single italiani in relazione alla ricerca di nuove opportunità per fare nuove conoscenze” ha sottolineato Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.