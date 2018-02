Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 5 febbraio

ROMA – Il 5 febbraio è il 36º giorno del calendario gregoriano. Mancano 329 giorni alla fine dell’anno.

5 febbraio: i fatti del giorno

Il 5 febbraio del 1887 al Teatro alla Scala di Milano prima dell’Otello di Giuseppe Verdi. In questo giorno del 1919 Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, e D.W. Griffith lanciano la United Artists. Cinque anni più tardi, nel 1924 il segnale orario dell’Osservatorio Reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta.

È il 1936 quando al teatro Rivoli di New York, va in onda la prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin. Il 5 febbraio del 1961 il Sunday Telegraph pubblica il suo primo numero. Nel 2000 la nazionale italiana di rugby esordisce nel Sei Nazioni. In questo giorno del 2014 si svolge in Italia Giornata contro lo spreco alimentare.

Buon compleanno a…

Cristiano Ronaldo, calciatore, Carlos Alberto Tévez, calciatore, Simone Cristicchi, cantante, Paolo Fox, personaggio tv, Fabrizio Frizzi, presentatore

Si festeggiano oggi…

Sant’Agata, vergine e martire, patrona di Catania, compatrona di San Marino (dal 1740), Sant’Adelaide di Vilich, badessa, Sant’Albuino di Bressanone, vescovo