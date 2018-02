Justin Timberlake annuncia il tour mondiale, live fino al 2019

ROMA – All’indomani della sua performance al Super Bowl, Justin Timberlake ha annunciato il tour mondiale che lo porterà in giro per tutto il 2018 e fino al gennaio 2019.

Il cantante di Memphis si esibirà live in Nord America, Canada, in Europa, per poi tornare nel suo paese sul finire dell’anno. L’annuncio di ieri comprende 16 nuove date europee e 31 americane. Concerti che vanno ad aggiungersi alla prima leg (nord America) che Timberlake aveva annunciato a fine gennaio e che secondo i dati ha già venduto oltre 450.000 biglietti. Calcio d’inizio il prossimo 13 marzo da Toronto.

I tickets per le nuove date saranno disponibili sui circuiti online nel periodo che va dal 14 al 21 febbraio. In prevendita, invece, per molte date saranno disponibili da domani. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.justintimberlake.com.

Le date

Ecco le nuove date aggiunte:

Europa

22 giugno — Paris, France @ AccorHotels Arena

27 giugno– Birmingham, England @ Barclaycard Arena

1 luglio — Manchester, England @ Manchester Arena

5 luglio — Glasgow, Scotland @ SSE Hydro

9 luglio — London, England @ O2 Arena

15 luglio — Amsterdam, Netherlands @ Ziggo Dome

17 luglio — Antwerp, Belgium @ Sportpaleis

21 luglio — Köln, Germany @ Lanxess Arena

31 luglio — Stockholm, Sweden @ Friends Arena

2 agosto– Oslo, Norway @ Telenor Arena

4 agosto– Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

8 agosto — Hamburg, Germany @ Barclaycard Arena

12 agosto — Berlin, Germany @ Mercedes-Benz Arena

16 agosto — Zürich, Switzerland @ Hallenstadion

20 agosto — Frankfurt, Germany @ Festhalle

24 agosto– Arnhem, Netherlands @ Gelredome

America e Canada

19 agosto — Lexington, KY @ Rupp Arena

21 agosto– Milawkee, WI @ Wisconsin Entertainment and Sports Center

25 settembre– Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

28 settembre — St. Paul, Minnesota @ Xcel Energy Center

2 ottobre — Cleveland, OH @ Quicken Loans Arena

5 ottobre — Chicago, IL @ United Center

9 ottobre — Toronto, ON @ Air Canada Centre

13 ottobre — Quebec City, QC @ Videotron Centre

18 ottobre — Boston, MA @ TD Garden

22 ottobre — Ottawa, ON @ Canadian Tire Centre

24 ottobre — New York, NY @ Madison Square Garden

28 ottobre — Buffalo, NY @ KeyBank Center

4 novembre — Edmonton, AB @ Rogers Place

8 novembre — Vancouver, BC @ Rogers Arena

16 novembre — Portland, OR @ Moda Center

27 novembre — Los Angeles, CA @ Staples Center

8 dicembre — Omaha, NE @ CenturyLink Center

10 dicembre — Kansas City, MO @ Sprint Center

13 dicembre — St. Louis, MO @ Scottrade Center

14 dicembre — Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse

17 dicembre– Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

4 gennaio 2019 — Washington, DC @ Capital One Arena

8 gennaio 2019 — Charlotte, NC @ Spectrum Center

10 gennaio 2019 — Atlanta, GA @ Philips Arena

12 gennaio 2019 — Memphis, TN @ FedEx Forum

15 gennaio 2019 — New Orleans, LA @ Smoothie King Center

19 gennaio 2019 — San Antonio, TX @ AT&T Center

22 gennaio 2019 — Houston, TX @ Toyota Center

24 gennaio 2019 — Dallas, TX @ American Airlines Center

26 gennaio 2019 — Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena

29 gennaio 2019 — Denver, CO @ Pepsi Center