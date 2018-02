UPDATE: Con un nuovo post su Facebook, Laura Pausini conferma la sua assenza nella serata d’apertura del festival di Sanremo il 6 febbraio.

La cantante ha aggiunto che non mancherà comunque l’appuntamento con il palco dell’Ariston: sarà la super ospite della finalissima di sabato 10 febbraio.

ROMA – E’ a rischio la partecipazione di Laura Pausini a Sanremo 2018, super ospite della serata di apertura di oggi, 6 febbraio.

La motivazione è seria: la cantante sta curando una laringite acuta con febbre alta e potrebbe non rimettersi in tempo per salire sul palco dell’Ariston.

Si legge nel messaggio diffuso dalla Pausini sui social:

“Ciao a tutti,

purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo.

Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce.

Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo.

Come ho detto farò il possibile ma non dipende da me, ringrazio intanto Claudio Baglioni, la Rai e tutta l’organizzazione del Festival per il supporto in queste ore.

Vi darò notizie quanto prima.

Un abbraccio,

Laura”

Laura Pausini a Sanremo

La partecipazione di Laura Pausini a Sanremo segnerebbe il ritorno della cantante in tv dopo due anni di assenza.

Oltretutto, il palco dell’Ariston è stato il trampolino di lancio della sua fortunata carriera, iniziata nel 1993 con la vittoria nella categoria nuove proposte con il brano La solitudine.

Da lì, una irresistibile ascesa, la consacrazione a star internazionale, probabilmente l’artista italiana oggi più famosa al mondo.

Lo testimoniano il numero di album venduti (ad oggi altre 70 milioni), i riconoscimenti internazionali che ha conquistato ma, sopra ogni cosa, a dimostrazione di tutto c’è l’affetto del pubblico che l’artista continua a ricevere in ogni parte del pianeta. Oltre ogni confine.

ASPETTANDO IL NUOVO ALBUM DI LAURA PAUSINI

Il suo nuovo attesissimo inedito ha conquistato il primo posto della classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia e la top 10 delle charts europee e latino americane. L’accoglienza che le radio hanno riservato a NON È DETTO è stata straordinaria: nei suoi primi giorni di programmazione infatti il singolo è volato in vetta alla classifica dei brani più suonati dalle radio. La canzone anticipa FATTI SENTIRE, il prossimo album di inediti in uscita il 16 marzo. Ma non è tutto. Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018: tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio con due anteprime al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour mondiale che a partire dall’estate toccherà tutta l’Europa, gli Stati Uniti e l’ America Latina.