ROMA – Si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2018.

Al timone di questa 68esima edizione Claudio Baglioni, nelle vesti sia di direttore artistico che di presentatore.

Sul palco dell’Ariston sono attesi grandi ospiti, nazionali e internazionali, con i quali il cantautore romano si cimenterà anche in duetti inediti.

Dopotutto, che piaccia o no, Baglioni è stato ed è tutt’oggi, uno dei più grandi nomi della musica italiana.

In occasioni del Festival di Sanremo, ecco 20 delle canzoni più famose di Claudio Baglioni (in ordine sparso, ognuno ha la sua preferita!).



Nella playlist:

Questo piccolo grande amore

E tu…

Mille giorni di te e di me

E tu come stai?

Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Amore bello

Strada facendo

Via

Cuore di aliante

Signora Lia

Poster

Io me ne andrei

Dagli il via

La vita è adesso

Ragazza di Campagna

Fotografie

E adesso la pubblicità

I vecchi