ROMA – Conto alla rovescia per il lancio spaziale più atteso dell’anno.

Da Cape Carneval, alle 19.30 ore italiane di oggi, partirà il Falcon Heavy di SpaceX, il razzo più potente del mondo progettato dalla società di Elon Musk.

Il razzo porterà con sé l’auto elettrica Tesla Roadster.

Falcon Heavy

Il test ha una valenza importante per le future missioni spaziali.

Oltre a dimostrare la potenza del Falcon Heavy, sarà il banco di prova per testare le potenzialità per una futura missione con equipaggio umano.

Come la sua versione originale Falcon 9, il nuovo razzo potrà essere riutilizzato.

SEGUI LA DIRETTA DEL LANCIO QUI



L’attuale Falcon 9 di SpaceX è utilizzato per trasportare carichi utili verso la Stazione Spaziale Internazionale e i satelliti in orbita.

Il Falcon Heavy è una versione estrema di questa configurazione, costruita per trasportare più peso e andare più lontano.

Non a caso è stato scelto Marte come destinazione primaria.

Una Tesla in volo per Marte

Falcon Heavy è alto 70 metri e sarà il razzo operativo più potente del mondo, in grado di lanciare in orbita carichi utili fino a 57 tonnellate.

Per questo lancio, però, avrà un carico più piccolo.

A bordo del Falcon Heavy alloggia una Tesla Roadster rosso ciliegia: la sportiva della casa automobilistica di Elon Musk si sgancerà una volta sfuggita all’attrazione gravitazionale terrestre.

Raggiungendo una velocità massima di circa 11 chilometri al secondo, entrerà in un’orbita ellittica Terra-Marte attorno al sole.

Grazie alle fotocamere montate a bordo potrebbe fornire “immagini epiche” del suo viaggio (se tutto andrà bene).

Al volante della Tesla ci sarà il manichino “Starman”, battezzato così da Elon Musk in onore dell’omonimo brano di David Bowie.

E proprio la voce di David Bowie sulle note di Life on Mars accompagna le immagini della simulazione del lancio di Falcon Heavy.



“Se non il razzo non esplode in piccoli pezzi”– spiega su Instagram Elon Musk – “porterà Starman su una Roadster a oltre 400 milioni di km dalla Terra a 11 km / sec per un viaggio di un miliardo di anni attraverso lo spazio profondo”