Isola dei famosi, Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi

ROMA – È passato ancora troppo poco tempo. Non ce l’ha fatta Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi.

La cantante ha avuto una settimana difficile, ripensando ai mesi passati dalla separazione improvvisa dal compagno. Durante un video riassunto di quei momenti, Bianca non ce l’ha fatta a trattenersi ed è così che è scoppiata in lacrime. “Cerco di essere forte, ma faccio fatica… – ha ammesso ad Alessia Marcuzzi – scusate, ma non voglio farmi vedere così”.

A consolarla Mara Venier dallo studio: “Mi dispiace vederti così. Ci siamo passate tutti e sono dei veri lutti. Anche io ho sofferto quando un uomo mi ha abbandonato in un periodo difficile. Devi essere forte e devi andare avanti. Ora ti dico una cosa che non volevo dirti. Io l’altro ieri ho fatto colazione con tu sai chi e ha avuto parole bellissime per te. Gli amori nascono e possono finire e lui ha avuto parole bellissime per te. Lui ha rispetto per te. E comunque quel signore che mi lasciò è tornato e poi l’ho rilasciato io”.