Sanremo Amore Scusa, Nardinocchi torna a sorpresa il giorno del Festival

ROMA – Sanremo Amore Scusa è il titolo del nuovo singolo pubblicato martedì 6 febbraio dal cantautore bolognese Andrea Nardinocchi, proprio il giorno iniziale della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo.

Per gli artisti che frequentano l’ambiente della discografia febbraio è sempre un mese off: “Sono tutti a Sanremo”, difficile che una major decida di pubblicare qualcosa poco prima, durante o subito dopo, ma, essere fuori dagli schemi classici dell’industria può concedere certe libertà. Si può decidere -per esempio- di uscire senza annunci dopo tre anni di silenzio, proprio il giorno in cui comincia il festival musicale più importante d’Italia e proprio con un brano che s’intitola “Sanremo Amore Scusa”.

Non poteva cominciare con un messaggio più chiaro la nuova era del progetto artistico di Andrea Nardinocchi: da indipendente, con una scelta coraggiosa, ma allo stesso tempo con molta coerenza.

Sanremo Amore Scusa è un racconto intimo e delicato, che racconta la sua esperienza vissuta nel 2013 al Festival in gara con il brano “Storia impossibile” nella categoria giovani. Sanremo Amore Scusa è una ballad prodotta dai Mamakass, dove l’artista racconta in una forma di dialogo con sé stesso le sue sensazioni nel partecipare alla kermesse, la difficoltà nel gestire l’esposizione mediatica e il più personale rapporto con i genitori.

Nardinocchi ha deciso di ripartire da dove tutto si è inceppato, questa volta standone fuori, da outsider e nelle parole che chiudono il nuovo singolo afferma proprio: “Ho deciso di ricominciare da capo e sto partendo”.