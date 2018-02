ROMA – Una canzone di rinascita, di rinnovata energia: Il mondo prima di te di Annalisa è la sorpresa di questo Sanremo 2018.

“Siamo due radici che si dividono per continuare a crescere”, è una delle frasi più significative del testo.

“Quando si fa un percorso in coppia e poi termina, ti vedi diversa- spiega la cantante-“cresci, ti riscopri, trovi una nuova forza e vuoi far vedere a tutti la persona che sei diventata. Io lo so perché sto vivendo proprio ora tutto questo”.

Questa voglia di cambiamento è anche tema portante del nuovo disco di Annalisa, in uscita il prossimo 16 febbraio.

“Il mondo prima di te” di Annalisa

TESTO E VIDEO



Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

E sembrerà normale

Immaginare che il mondo

Scelga di girare

Attorno a un altro sole

È una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Come un fiore

Fino alle radici

È il mio regalo per te

Da dissetare e crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

Niente di speciale

E poi ci toglieremo i vestiti

Per poter volare più vicino al sole

In una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Siamo fiori

Siamo due radici

Che si dividono per ricominciare a crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Ora e per sempre ti chiedo di entrare all’ultima festa e nel mio primo amore

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te