ROMA – Con FRIDA (MAI, MAI, MAI) The Kolors iniziano l’avventura al 68° Festival della Canzone italiana di Sanremo nella categoria Campioni.

Una doppia prima volta per la band, che debutta sul palco dell’Ariston presentando anche il primo inedito ufficiale in italiano, disponibile in tutte le piattaforme digitali.

The Kolors hanno pubblicato nei mesi scorsi l’album “You”, un prodotto internazionale con dei suoni che spaziano tra i generi e rispecchiano le varie anime della band, che vanta anche ospiti come il “Trap God” americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer.

Gli ospiti che accompagneranno i The Kolors nella quarta serata di venerdì 9 febbraio saranno Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti.

FRIDA (MAI, MAI, MAI) The Kolors

TESTO e VIDEO



Non succede mai mai mai

Nessun amore è per sempre mai

Ma un fiore prima o poi arriva

Che questa vita dicono non è cattiva

Non è cattiva

Quasi mai mai mai

Al vento non ti ho promessa mai

L’amore non è che una sfida

Sarà la nostra regola

Come per Frida, come per Frida.

Non importa dove sei

A cosa pensi per sentirti viva

L’ultima notte diventò la prima

L’inizio della fine di ogni cosa pura

E come una piuma più leggera voli via

Separi la tristezza e la malinconia

E poi

Cadi nel panico

Il destino a volte è un attimo

Ci porta dove vuole

Ci rivela strade nuove.

Non succede mai mai mai

Nessun amore è per sempre mai

Ma un fiore prima o poi arriva

Che questa vita dicono non è cattiva

Non è cattiva

Quasi mai mai mai

Al vento non ti ho promessa mai

L’amore non è che una sfida

Sarà la nostra regola

Come per Frida, come per Frida.

Non importa dove sei

Da quanto tempo tu non guardi più la luna

Il mio tormento sempre tu la mia fortuna

La forma ed il colore di ogni cosa vera

Sembra vicina

E più leggera voli via

Se non avrai più voce parla con la mia

E poi

Cadi nel panico

Il destino a volte è un attimo

Ci porta dove vuole

Ci rivela strade nuove

E Non succede mai mai mai

Nessun amore è per sempre mai

Ma un fiore prima o poi arriva

Che questa vita dicono non è cattiva

Non è cattiva

Quasi mai mai mai

Al vento non ti ho promessa mai

L’amore non è che una sfida

The Kolors sono Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth). Dopo aver vinto “Amici” nel 2015 pubblicano l’album “OUT” (Baraonda/Artist First) che, trainato dalla hit Everytime, sale subito al primo posto tra gli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 11 settimane consecutive, segnando un record nella storia della musica italiana, e raggiungendo il quarto platino con oltre 200.000 copie vendute.

Nel 2017 The Kolors sono tornati con l’ album “YOU” (Baraonda/Artist First) che vede la partecipazione di star internazionali del calibro di Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer.