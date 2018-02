La prima serata di Sanremo 2018, il racconto tutto da ridere è su Twitter

ROMA – La prima serata di Sanremo è stata un vero successo. Incollati davanti la tv sono stati il 52.1% degli italiani. In totale oltre 11 milioni hanno seguito il debutto del trio Baglioni-Favino-Hunziker. Numeri da urlo, però, il programma li ha fatti anche sui social. Per la prima volta per un evento italiano sono state oltre 6 milioni le interazioni online. Con l’hashtag #Sanremo2018, gli utenti – specialmente su Twitter – si sono scatenati nei commenti. È così che sulla piattaforma di microblogging è arrivato il racconto alternativo e divertente della serata. Tra foto, gif, meme e commenti ironici, ecco i più divertenti. Ovviamente la gran parte è tutta per il ritorno al festival del maestro Beppe Vessicchio.

I post di ieri sera

I Pooh non si sono sciolti.

SI sono divisi in piccole rate mensili.#Sanremo2018 — Zio Giovanni ⚓ (@GiovanniSalzan) 7 febbraio 2018

La GIF che tutto il WWW aspettava ❤#Vessicchio #Sanremo2018 pic.twitter.com/JjP8bsl3OW — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 6 febbraio 2018

Se tutti i Pooh se presentano a cantà da soli er festival finisce domani #Sanremo2018 — Regina Elisabetta (@QueenElisabetty) 6 febbraio 2018

VIENI DA MEEEEEEEE ABBRACCIAMI E FAMMI SENTIRE CHEEEEEEE #Sanremo2018 pic.twitter.com/6wfnSt97re — prozac + 👻 (@alethejia) 6 febbraio 2018

Quando devi sposarti alle 00.20, ma devi cantare a Sanremo alle 00.15 Ti vogliamo bene @ninazilli #Sanremo2018 pic.twitter.com/FtHrekRTCP — The JackaL (@_the_jackal) 6 febbraio 2018

Comunque ho finalmente capito cosa intendeva Patty Pravo quando ci ha augurato un buon 1918 #sanremo2018 — el niño (laura) 🐺 (@teamvlorelai) 6 febbraio 2018

Prima di addormentarvi controllate sotto al letto.

Potrebbe esserci un #Pooh #Sanremo2018 — Bulla Ciao (@ioAgatha) 6 febbraio 2018

Le vocali che hanno insegnato a noi a scuola:

A

E

I

O

U Le vocali che hanno insegnato a Roby Facchinetti a scuola:

AUUUUAH

EEEEEEEUH

IIIUUUUAAH

OOOOUAAAH

UUUUOAAAAH#Sanremo2018 — contechristino (@contechristino) 6 febbraio 2018