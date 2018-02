Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 7 febbraio

ROMA – Il 7 febbraio è il 38º giorno del calendario gregoriano. Mancano 327 giorni alla fine dell’anno.

7 febbraio: accadde oggi

Nel 1914 nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante. Nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti viene annunciato il razionamento delle scarpe. Nel 1964 i Beatles arrivano per la prima volta negli USA. Nel 1971 le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera.

Nel 1985 Theme from New York, New York diventa l’inno ufficiale di New York. Nel 1992 i dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull’Unione Europea noto come Trattato di Maastricht. Nel 1998 iniziano i XVIII Giochi olimpici invernali a Nagano in Giappone. Dieci anni dopo, nel 2008, viene lanciata la missione STS-122 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con il laboratorio europeo Columbus.

Buon compleanno…

Ashton Kutcher (attore statutense), Vasco Rossi (cantautore italiano), Melissa Satta (showgirl italiana) ed Eva Riccobono (modella e attrice italiana).

Si festeggia oggi:

San Partenio, San Patendo, San Vedasto di Vercelli e San Coliano