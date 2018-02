Deadpool 2, Cable si presenta nel nuovo teaser trailer

ROMA – “Non stiamo cercando di far sparire dei baffi”.

L’ironia è la padrona assoluta del nuovo teaser trailer di Deadpool 2, nelle sale italiane dal 16 maggio 2018.



Ryan Raynolds torna a vestire i panni del supereroe più politicamente scorretto di tutto l’universo Marvel, che nel secondo capitolo cinematografico si troverà faccia a faccia con il muscoloso Cable (Josh Brolin).

Nel nuovo film torneranno Vanessa (Morena Baccarin), Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand), T.J. Miller (Weasel) e il povero tassista Dopinder (Karan Soni).

Tra le new entries, oltre a Brolin, troviamo anche Zazie Beetz, che vestirà i panni di Domino.

A dirigere il cast, David Leitch, che è ha preso il posto di Tim Miller.

Al momento della trama si sa poco. La sinossi “ufficiale” rilasciata è ovviamente una parodia.

Dopo essere sopravvissuto ad un attacco di bovini quasi fatale, Wade Wilson lotta per realizzare il suo sogno di diventare il barista più cool di Mayberry e allo stesso tempo imparare a gestire il suo perso senso del gusto.

Come se non bastasse, Wade, sotto le spoglie del supereroe(?) Deadpool, deve combattere ninja, yakuza e un branco di cani sessualmente aggressivi, mentre viaggia per il mondo per scoprire l’importanza della famiglia, dell’amicizia e del sapore – scoprendo un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi l’ambito tazza da caffè per il miglior amante del mondo.