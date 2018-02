ROMA – Con il brano “Adesso” Diodato e Roy Paci ribaltano la classifica di Sanremo 2018.

Nella seconda serata del Festival, i due artisti si sono posizionati nella zona blu, la fascia più alta della graduatoria votata dalla sala stampa.

Al loro debutto sul palco dell’Ariston, Diodato e Roy Paci si erano piazzati nella zona rossa, la fascia più bassa.

Nella serata del venerdì, dedicata ai duetti, il duo si esibirà con Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani, che per l’occasione ha impreziosito il brano con una barra scritta e musicata da lui.

“Adesso” – Diodato e Roy Paci

Testo e Video



Dici che torneremo a guardare il cielo

Alzeremo la testa dai cellulari

Fino a che gli occhi riusciranno a guardare

Vedere quanto una luna ti può bastare

E dici che torneremo a parlare davvero

Senza bisogno di una tastiera

E passeggiare per ore per strada

Fino a nascondersi nella sera

E dici che accetteremo mai di invecchiare

Cambiare per forza la prospettiva

Senza inseguire una vita intera

L’ombra codarda di un’alternativa

E dici che troveremo primo o poi il coraggio

Di vivere tutto per davvero

Senza rincorrere un altro miraggio

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Dici che riusciremo a sentire ancora

Un’emozione prenderci in gola

Quando sei parte della storia

Fino a riuscire ad averne memoria

E dici che avremo prima o poi il coraggio

Di vivere tutto per davvero

Senza rincorrere un altro miraggio

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

E tu che nome dai

Al tuo coraggio

Al non volere mai ammetter che

Al non volere capire che

Adesso è tutto ciò che avremo

Adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tuttto ciò che avremo

Adesso è tutto ciò che avremo

Dici che torneremo a guardare il cielo