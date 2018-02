Elton John al matrimonio di Harry, cancellate due date del tour d’addio

ROMA – Doveva cantare al Caesar’s Palace di Las Vegas il 18 e 19 maggio, il weekend in cui sarà celebrato il matrimonio di Harry e Meghan. Per poter partecipare, avendo ricevuto l’invito, Elton John ha deciso di cancellare i due live. Così, invece, di partire per la città del peccato, Sir Elton rimarrà in patria per presentarsi sabato 19 alla cappella di San Giorgio di Londra. Il “Farewell Yellow Brick Road” può aspettare. Di date per vedere live la popstar ce ne sono. John canterà per il suo pubblico fino al 2020, anno in cui si ritirerà dalle performance dal vivo.

Elton John non canterà al matrimonio

Elton John, però, non canterà al ricevimento dei due sposi. Ha già fatto sapere che non è stato invitato nella veste di cantante. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, Elton, quindi, sosterrà Harry da semplice amico di famiglia qual è. L’interprete di Candle in the wind era molto legato alla madre, Lady Diana, e, dopo la sua morte, è rimasto al fianco di William e Harry. È stato al matrimonio del primo con Kate ed era inevitabile l’invito a quello del secondo. “Ho passato del tempo con lui (Harry) in Sicilia la scorsa estate – ha detto Elton John – e posso dire che è completamente innamorato”.