E’ ufficiale: Ermal Meta e Fabrizio Moro NON sono squalificati da Sanremo

ROMA – Ermal Meta e Fabrizio Moro non sono squalificati da Sanremo 2018.

Lo annuncia durante la conferenza stampa il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli.

I due artisti rimangono, quindi, ufficialmente in gara.

I ritornelli di “Non mi avete fatto niente” e “Silenzio” hanno una sovrapposizione inferiore al 30%: il brano di Meta-Moro, dunque, è conforme al regolamento.

La perizia tecnica è stata eseguita dagli addetti ai lavori.

“Il nostro ufficio legale è una cosa seria”, continua il direttore. “Il regolamento è quello, non è una novità introdotta quest’anno. Nessuno nega che ci sia un fattore da valutare attentamente. Il brano ai sensi di questo regolamento, è un brano nuovo. Può partecipare alla gara”.

Ordine di esibizione della terza serata:

Giovani:

Mudimbi

Eva

Ultimo

Leonardo Monteiro

Big:

Caccamo

Lo Stato Sociale

Barbarossa

Avitabile e Servillo

Max Gazzè

Facchinetti – Fogli

Meta – Moro

Noemi

The Kolors

Mario Biondi