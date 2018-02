Tom Hardy è Venom nel primo teaser trailer italiano

ROMA – “Ognuno ha i suoi conflitti, le sue difficoltà… i suoi demoni!”

Uno dei personaggi Marvel più enigmatici, complessi e tosti arriva sul grande schermo da ottobre 2018.

L’attore candidato all’Oscar Tom Hardy è Venom nel primo teaser trailer rilasciato da Sony Pictures.

Completano il cast Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze e Reid Scott, per la regia di Ruben Fleischer.



Venom

Venom segna l’inizio del “Sony-Marvel Universe”, un unico universo cinematografico ambientato nel mondo di “Spider-Man: Homecoming”, il film del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2017.

Ci sarà mai un crossover tra l’Uomo Ragno e la sua Nemesi?

Al momento è escluso: Sony e Marvel ancora non sono pronte per compiere il grande passo.

Ma, in futuro, chi lo sa..

Venom è uno dei personaggi più amati del mondo della Marvel.

Né buono, né cattivo: la sua natura ambigua lo rende uno degli anti-eroi più affascinanti della carta stampata (insieme al “collega” Frank Castle/The Punisher).

Il film della Sony racconterà la nascita di Venom.

“Prima o poi capita a tutti… la fine di un rapporto o un lutto o un incidente. In ogni caso, eravate in un modo e ora siete qualcos’altro”.

Scopriremo, dunque, come Eddie Brock si trasformerà nella letale nemesi di Spiderman.