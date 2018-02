La privacy prima di tutto, Kylie Jenner e il futuro con la sua Stormi

ROMA – È diventata mamma solo a 20 anni ma ha già le idee chiare. Kylie Jenner vuole fare le cose per bene. È così che ha pianificato il suo futuro con la piccola Stormi, nata dalla relazione con Travis Scott lo scorso primo febbraio.

“È molto protettiva – ha raccontato una fonte a Us Weekly – ed è concentrata nel mantenere la maternità privata. Amava stare sotto i riflettori ma ora è cambiato tutto”. Quindi adesso la privacy per la star di Keeping up with the Kardashian è tutto. “Tutto quello che vuole Kylie è proteggere la sua privacy – ha aggiunto – e la pretende in questo periodo”.