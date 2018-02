Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 9 febbraio

ROMA – Il 9 febbraio è il 40º giorno del calendario gregoriano. Mancano 325 giorni alla fine dell’anno.

9 febbraio: i fatti del giorno

Il 9 febbraio del 1825, dopo che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza, la Camera dei Rappresentanti elegge John Quincy Adams come Presidente degli Stati Uniti. In questo giorno del 1895 William G. Morgan inventa la pallavolo. Cinque anni dopo, nel 1900, nasce la Coppa Davis trofeo di tennis che ora si tiene in Svezia. È il 1942 quando negli Stati Uniti entra in vigore l’ora legale.

Il 9 febbraio del 1964 i Beatles debuttano al The Ed Sullivan Show e con un’audience pari a 73 milioni di americani, segnano uno dei più grandi eventi televisivi della storia. In questo giorno del 1971 un terremoto di magnitudo 6,4 della Scala Richter colpisce la San Fernando Valley in California. Nel 1994 viene annunciato il piano di pace per la Bosnia ed Erzegovina (il cosiddetto piano Vance-Owen).

Buon compleanno a…

Irina Slutskaya, pattinatrice, Nikola Lazetic calciatore, Lorena Bianchetti, presentatrice.

Si festeggiano oggi…

Sant’Altone di Altomünster, abate, Sant’Auedeberto di Senlis, vescovo, Sant’Ansberto di Rouen, abate.