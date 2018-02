ROMA – Ancora oltre il 51 per cento, ancora il migliore share dal 1999: ascolti record per la quarta serata del Festival di Sanremo, vista da 10 milioni 108 mila spettatori, con uno share del 51.1 per cento e una crescita di circa quattro punti rispetto all’edizione 2017. La prima parte – dalle 21.36 alle 23.51 – ha registrato 12 milioni 246 mila telespettatori, con uno share del 49.1 per cento. La seconda parte – dalle 23.56 all’1.26 – è stata seguita da 6 milioni 849 mila spettatori, con il 57.4 per cento di share.

Il picco di ascolto alle 22.35 con 13 milioni 762.000 mila spettatori, quello di share alle 24.37 con il 61.1 per cento

Grandi ascolti per tutte le trasmissioni Rai dedicate a Sanremo: record per il “Dopofestival” con il 41.8 per cento di share e 2 milioni 400 mila spettatori, mentre la striscia quotidiana “Prima Festival”, in onda dopo il Tg1, ha ottenuto 7 milioni 21 mila telespettatori, per uno share del 27.45 per cento di share e a seguire “Sanremo Start” è stato visto da 10 milioni 321 mila persone con il 37.1 per cento di share.