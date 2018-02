Accadde oggi… aneddoti e curiosità sull’11 febbraio

ROMA – L’11 febbraio è il 42º giorno del calendario gregoriano. Mancano 323 giorni alla fine dell’anno

11 febbraio: accadde oggi

In questo giorno del 1752, fortemente voluto da Benjamin Franklin, apre il Pennsylvania Hospital, il primo ospedale statunitense. Nel 1809 Robert Fulton brevetta la nave a vapore. Nel 1840 La figlia del reggimento, opera di Gaetano Donizetti, viene eseguita per la prima volta a Parigi. Nel 1843 prima dell’opera I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi a Milano. Sempre l’11 febbraio ma del 1858 la Beata Vergine Maria appare per la prima volta a Santa Bernadette Soubirous a Lourdes. Nel 1929 il cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini firmano i Patti Lateranensi tra Vaticano e Regno d’Italia. Nel 1961 inizia a Gerusalemme il processo ad Adolf Eichmann. Ancora musica. Nel 1963 i Beatles incidono nel corso di tre sedute da tre ore ciascuna effettuate negli studi di Abbey Road il loro primo album, Please Please Me. Nel 1978 la Cina mette all’indice le opere di Shakespeare, Aristotele e Charles Dickens, la cui lettura diviene pertanto proibita. Nel 1979 l’Ayatollah Ruhollah Khomeini prende il potere in Iran. Nel 1990 in Sudafrica viene liberato Nelson Mandela dopo 26 anni di carcere. Data simbolica per l’abolizione dell’apartheid. Nel 2013 a Città del Vaticano, papa Benedetto XVI annuncia di rinunciare al soglio pontificio con efficacia dal 28 febbraio. L’11 febbraio del 2016 il team di scienziati del rilevatore Advanced LIGO dimostra l’esistenza delle onde gravitazionali.

Si festeggia:

Sant’Ardagno di Tournus, abate; San Castrense di Sessa, vescovo e martire; Sant’Eloisa, reclusa; Santa Gobnat, vergine; San Gregorio II, papa; San Pasquale I, papa.

Buon compleanno a:

Jennifer Aniston, Attrice; Ciro Ferrara, Calciatore; Burt Reynolds, Attore; Leslie Nielsen, Attore; Ottavio Missoni, Stilista