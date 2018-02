Victoria Beckham smentisce la reunion delle Spice Girls

ROMA – Reunion in dubbio per le Spice Girls.

Victoria Beckham, a Vogue, ha affrontato l’argomento ufficialmente, smentendo le recenti voci di un possibile ricongiungimento.

“Io non andrò in tour – ha detto l’ex Spice – Le ragazze non andranno in tour. In questo momento ci stiamo solo scambiando delle idee, delle ipotesi. Per il futuro non c’è niente di stabilito ma questo non significa che una reunion non si farà mai”.

Le speranze dei fan si erano accese nelle scorse settimane quando le ragazze di Londra si erano riviste per quella che la storica agente Jo Milloy ha definito una “riunione di lavoro”.

Ora non tocca che aspettare che arrivi il momento giusto per le Spice.