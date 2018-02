Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 12 febbraio

ROMA – Il 12 febbraio è il 43º giorno del calendario gregoriano. Mancano 322 giorni alla fine dell’anno.

12 febbraio: i fatti del giorno

Il 12 febbraio del 1892 Il giorno del compleanno dell’ex presidente statunitense Abraham Lincoln viene dichiarato festa nazionale negli Stati Uniti. In questo giorno del 1912 la Cina adotta il Calendario Gregoriano.

È il 1951 quando la diciannovenne Soraya Esfandiary Bakhtiari sposa lo Scià d’Iran Reza Pahlavi nel Palazzo Golestan di Teheran. Ventidue anni dopo, nel 1953, l’Ohio diventa il primo stato degli USA a usare le misure in unità SI sui cartelli stradali. Il 12 febbraio del 1994 a Lillehammer, in (Norvegia), si aprono i XVII Giochi olimpici invernali. Nel 2002 il Segretario all’Energia degli USA prende la decisione per cui il Monte Yucca è adatto ad essere il deposito di scorie nucleari degli Stati Uniti.

Buon compleanno a…

Christina Ricci, attrice, Angelo Branduarti, cantante, Federico Agliardi, calciatore.

Si festeggiano oggi…

Sant’Antonio Cauleas, patriarca di Costantinopoli, San Benedetto d’Aniane, benedettino, San Benedetto Revelli, vescovo di Albenga.