ROMA – E’ festa in Inghilterra, e non per il carnevale.

Quello che in Italia è martedì grasso, nei paesi anglofoni è conosciuto come Pancake Day o Shrove Tuesday, ma si tratta sempre della stessa ricorrenza: la vigilia della quaresima.

Ultimo giorno, dunque, per dedicarsi all’ingordigia, rimpinzandosi di cibo prima dei 40 giorni di digiuno.

Momento ideale per regalare un po’ di libido al palato con gustosi pancake.

Dolci, salati, farciti, semplici, non ha importanza: l’unica regola da rispettare nel giorno del Pancake è di mangiarne in abbondanza!

La ricetta per i Pancake – Classica

Ingredienti:

100 g di farina 00;

1 bustina di lievito;

20 g di zucchero;

1 pizzico di sale;

100 ml di latte;

1 uovo;

burro o olio di semi per ungere la padella.

Versa in una ciotola farina (setacciata), sale, zucchero, lievito e l’uovo. Mescola bene con una frusta.

Aggiungi un po’ alla volta il latte, possibilmente a temperatura ambiente.

Mescola bene, (anzi benissimo!): alla fine devi creare un composto semi liquido, senza grumi e omogeneo.

Ungi bene una padella, con burro o olio, e scaldala.

Dalla dimensione della padella dipenderà la grandezza del tuo pancake.

Versa l’impasto sulla padella (fuoco medio) e cuoci per un paio di minuti.

Con una spatola, rivolta la frittella con il lato cotto verso l’alto e attendi un altro paio di minuti.

Il tuo pancake è pronto. Puoi guarnirlo, con nutella, marmellata, sciroppo d’acero, prosciutto, etc..

La ricetta per i Pancake – Vegana

Ingredienti:

100 g di farina di farro

20 g di zucchero (anche di canna)

1 bustina di lievito

100 ml di latte di soia o di riso

40 ml di acqua frizzante

Versa in una ciotola farina (setacciata), sale, zucchero e lievito.

Aggiungi lentamente il latte e l’acqua, mescolando bene.

Ungi bene una padella con olio di mais e scaldala bene.

Dalla dimensione della padella dipenderà la grandezza del tuo pancake.

Versa l’impasto sulla padella (fuoco medio) e cuoci per un paio di minuti.

Con una spatola, rivolta la frittella con il lato cotto verso l’alto e attendi un altro paio di minuti.

Il tuo pancake è pronto!