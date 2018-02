ROMA – La festa più romantica dell’anno è alle porte, e la scelta del regalo perfetto per il partner impazza sul web.

Per capire chi sono e come si comportano gli innamorati d’Italia Regali.it, piattaforma specializzata in idee regali originali e divertenti, ha analizzato il comportamento degli italiani nella scelta e nell’acquisto di un dono per questa occasione particolare.

Lo studio, dedicato ai regali online per San Valentino, è stato realizzato a seguito della recente diffusione dei dati sullo stato dell’ecommerce in Italia da parte dell’Osservatorio eCommerce B2c.

Secondo la ricerca si tratta proprio di questo tipo di ricorrenze che ne spingono la crescita, stimata nel 2017 al 17% in più rispetto all’anno precedente.

Una ricorrenza più sentita dalle donne

Regalare qualcosa alla propria metà per San Valentino è un piacere irrinunciabile per le donne. Ce lo dicono chiaramente i dati della ricerca, secondo cui il 71,4% delle visualizzazioni sul sito di doni destinati al partner provengono proprio dall’universo femminile.

La sorpresa arriva però guardando la spesa sostenuta.

Ecco che, se gli uomini registrano un limitato livello di attenzione, pari al 28,6% delle visualizzazioni, sono proprio loro a spendere proporzionalmente di più. Il livello di spesa copre infatti il 42,4% degli acquisti fatti per questo giorno speciale, contro il 57,6% delle donne.

Giovani i più attenti alla ricerca del regalo

Complice probabilmente la maggiore propensione agli acquisti online, sono i giovani i più interessati alla ricerca di regali sul sito nel periodo di San Valentino. La fascia d’età 25 – 34 anni è prima per numero di visualizzazioni, pari al 27,9%. A breve distanza gli under 24, che si attestano su un consistente 25,9%. In terza posizione chi ha tra 35 e 44 anni, qui al 21,5%.

Le differenze tra le fasce d’età si riducono sul numero di transazioni, portando a un netto recupero dei 35 – 44enni in particolare sulla spesa effettiva. Al 27,7% del totale della spesa sostenuta in questo periodo, infatti, ci sono proprio loro, secondi solo alla fascia precedente.

Il regalo si cerca su mobile

Il regalo di San Valentino si cerca su smartphone ma si compra su desktop. Per la festa più romantica dell’anno, infatti, il 70,5% delle visualizzazioni di possibili doni avviene tramite mobile, mentre solo il 25,1% passa su desktop. Tablet preferito solo nel 4,4% dei casi.

Lo spazio riservato al desktop sale già nel numero delle transazioni, che raggiungono il 50% del totale. Incremento deciso sul livello di spesa, al 58,2%, contro il 36,2% del mobile, a testimonianza del fatto che gli innamorati d’Italia che spendono di più in regali preferiscono farlo via desktop.

Passione per i giochi erotici

E sono i Giochi erotici ad attirare più l’attenzione di chi cerca un regalo per la propria metà. Tra i prodotti della categoria, qui al 20,4% per numero di visualizzazioni, il Cuore erotico è tra i più venduti. Un cofanetto magico a forma di cuore contenete 100 bigliettini per altrettante sfide romantiche da testare con la persona amata.

Le Esperienze indimenticabili, tra cui voli in mongolfiera, guida di auto di lusso e magici soggiorni, sono in seconda posizione al 18,1% per livello di interesse. E poi, ancora, i Regali originali, al 16,3%.

Tra le categorie di maggior interesse anche i Regali personalizzati, le Emozioni da vivere in due, e i Regali romantici.