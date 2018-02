“San VALentino Stories” e le altre passioni di Pasquale Palma

NAPOLI – Comico, imitatore, attore, autore. Sono sono alcuni dei mille volti di Pasquale Palma. Classe ’86 e con una simpatia innata che l’ha fatto diventare il pupillo di Alessandro Siani. Proprio da un’idea di quest’ultimo nasce “San VALentino Stories”, il film a episodi da oggi nelle sale cinematografiche italiane.

Il progetto si apre con l’episodio “Per l’amor di Dio” in cui è protagonista Palma. Ambientato a Marechiaro – borgo che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli – e diretto da Antonio Guerriero, il lungometraggio è incentrato su una domanda da un milione di dollari: può nascere amore tra due ragazzi con fedi religiose diverse?

Da una parte c’è Pasquale (Palma), cattolico sfegatato e spalla destra del parroco (Mario Porfito), dall’altra Chiara (Denise Capezza), buddhista convinta che gestisce un locale con la sua migliore amica (Luana Pantaleo).

Tra religione, amore e ironia. Pasquale Palma si racconta a diregiovani.it

Di religione, amore, passioni e carriera, Pasquale Palma ha parlato ai microfoni di diregiovani.it. Dai tempi del liceo dove ogni sua “passione è nata” a quelli del primo lavoro nei villaggi turistici dove, tra l’altro, è nato il personaggio “parodia” di Nino D’Angelo che l’artista ha portato anche sul piccolo schermo in Made in Sud.

In mezzo l’esperienza come autore di canzoni in collaborazione con Andrea Sannino e il sodalizio/amicizia con Siani.

L’Avatar, il Bimbominia, l’Emo, Armando, Floriano Del Gatto, Eddy Scampia sono le ‘creature’ di Pasquale Palma con cui le sue doti di cabarettista si sono affermate.

E nel suo futuro cosa fa capolino? Chissà, magari la politica “fondando il partito del ‘tutt’apposto'”. O forse, più semplicemente, la voglia di continuare a esprimersi attraverso ennesime declinazioni di sé.



“Giovani andate al cinema. Vi prego!”

E l’ironia non manca neanche nel salutare il pubblico più giovane che lo segue: “Dai giovani parte sempre qualcosa di bello. Sta uscendo un film nelle sale e se non vanno i giovani chi va? Giovani, San VALentino Stories dal 14 febbraio al cinema. Vi prego!”.