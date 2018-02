One Classy Night. Eddie Vedder canta “Personal Jesus” con Will Ferrell

Roma – Serata indimenticabile ieri a Seattle per tutti coloro che hanno preso parte al concerto “One Classy Night“, evento organizzato per raccogliere fondi per gli studenti sopravvissuti al cancro.

Sullo stesso palco si sono esibiti Will Ferrell, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Brandi Carlile, Eddie Vedder e Mike McReady. Enorme il successo della serata organizzata dall’associazione No Profit “Cancer for College” che ha chiuso in bellezza con oltre 300mila dollari da stanziare in borse di studio.

Durante l’evento i musicisti hanno eseguito una serie di cover tra cui Fire di Jimi Hendrix e Babe I’m Gonna Leave You dei Led Zeppelin, ma il momento più alto è stato quando Eddie Vedder è salito sul palco per interpretare con Will Ferrell e Chad Smith Personal Jesus, un classico dei Depeche Mode del 1990. Il video della performance sta facendo il giro del web.