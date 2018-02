ROMA – San Valentino è alle porte e ancora non hai organizzato niente?

Niente panico!

Per i ritardatari incalliti ecco 7 idee per San Valentino last minute per sorprendere il partner!

1. Cena – l’opzione sicura



Con una cena, magari anche a lume di candela, il vostro San Valentino è sempre al sicuro.

Il regalo giusto per sorprendere il partner potrebbe essere un romantico pasto, ancor meglio se preparato con le vostre mani.

Esistono numerosi siti online dove poter consultare menù semplici o complessi, che delizieranno la serata.

Se invece la cucina non è il vostro forte, ricordatevi che siamo nel 21esimo secolo, e per vostra fortuna almeno nel campo culinario ci siamo evoluti.

Si può optare per i piatti a domicilio e non solo la classica pizza.

Il web offre diverse opportunità culinarie per variare il menù.

Ristoranti cinesi, giapponesi, thailandesi, mongoli, italiani, etc, mettono a disposizione il servizio a domicilio.

Un consiglio: sia che cucinate voi sia che ordinate la cena, cercate di rendere l’atmosfera romantica.

Candele, incensi e qualche cuoricino qua e là sono sempre graditi.

2. Il dopo cena – opzione sensuale



Se per la cena siete già organizzati, potete sorprendere il partner regalandogli una notte “di fuoco”.

Per le donne ritardatarie, il regalo potreste essere proprio voi….

Per gli uomini, niente è meglio che coccolare la propria partner, magari con un bel massaggio rilassante, obbligatoriamente a lume di candela.

3. L’opzione viaggio



Volete spendere un po’ di più (ma non troppo)?

Sul sito lastminute.com c’è una sezione appositamente dedicata ai ritardatari di San Valentino, dove potrete salvarvi in calcio d’angolo.

Nella scelta, ricordatevi di optare rigorosamente per una meta che piaccia al vostro partner, non a voi.

4. L’opzione regalo last minute



Questa scelta funziona al meglio quando accompagnata da almeno una delle 3 opzioni di sopra.

La scelta di un regalo è sempre difficile, figurarsi se è dell’ultimo momento!

Pensate al vostro partner: di cosa ha bisogno?

Massimizzate il vostro tempo utilizzando pause pranzo e gli eventuali preziosi minuti dopo il lavoro per andare ad un negozio.

In termini di idee regalo, ci sono un sacco di siti web che offrono liste di cosmetici / gadgets / gioielli disponibili, ma è troppo tardi per tutto ciò, quindi non perdete il vostro tempo.

Fate un respiro profondo, pensate al partner, e spendete 10 minuti considerando quello che potrebbe fargli piacere.

Quei 10 minuti passati a pensare al regalo giusto sono di gran lunga migliori di quelli trascorsi a fare su e giù per le scale mobili di un grande centro commerciale.

5. L’opzione creativa



Per i veri anticonformisti – e quelli finanziariamente al verde – si può optare per un San Valentino creativo.

Nei negozietti di bricolage si possono comprare pensieri interessanti a poco prezzo da decorare con le proprie mani.

Anche un biglietto acquista più valore se ci perdete del tempo e usate la fantasia.

Per chi è più bravo con le parole che con le mani, si può comporre una piccola poesia o anche una canzone per sorprendere il partner.

Ma da rispettare ASSOLUTAMENTE un punto: evitate di scopiazzare da internet. Meglio due righe, anche se bruttine, fatte da voi, che il poema di un altro.

Prima o poi verreste “sgamati”.

6. L’opzione biglietti



Se il vostro partner è un uomo, al 90% andrete sul sicuro comprando due biglietti per la partita della sua squadra del cuore.

E avete letto bene: 2 biglietti. Il regalo/sacrificio, è condividere con lui l’emozione dello stadio.

Se invece fa parte di quel 10% che il calcio proprio lo odia, potrebbe amare un altro sport, e lì il discorso è lo stesso.

Se prorpio di sport non se ne parla, c’è un regalo universale e unisex: biglietti del concerto del cantante preferito. Suo. Non tuo.



7. Fiori e cioccolatini



Fiori e cioccolatini hanno una cattiva reputazione come soluzione di San Valentino.

Ecco perché possono sembrare una facile via d’uscita da una situazione dell’ultimo momento, che richiede attività cerebrale pari a zero.

A tutti però piacciono cioccolatini (o dolciumi vari) o fiori o entrambi.

Quindi usate un po’ d’inventiva.

Se accompagnati da una delle idee in lista, il vostro regalo “scontato” acquisterà un altro sapore.