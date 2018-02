I The Kolors tornano live con il Frida Tour

ROMA – Dopo l’esordio al Teatro Ariston per il 68° Festival di Sanremo nella categoria Campioni con ‘Frida (Mai, mai, mai)’, THE KOLORS tornano live con Frida Tour.

A marzo la band sarà dal vivo in tutta Italia con cinque speciali appuntamenti nei club che permetteranno ai fan di assistere allo show dei The Kolors in una dimensione intima. Domani, venerdì 16 febbraio a partire dalle 14.30, saranno aperte le prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Queste le date del tour organizzato da F&P Group:

domenica 4 marzo NAPOLI @ Hart

lunedì 5 marzo ROMA @ Quirinetta

mercoledì 7 marzo BOLOGNA @ Locomotiv

sabato 10 marzo MILANO @ Tunnel

lunedì 12 marzo TORINO @ Hiroshima Mon Amour

‘FRIDA (MAI, MAI, MAI)’ è il primo inedito in italiano dei The Kolors, disponibile su tutte le piattaforme digitali.



The Kolors hanno pubblicato nei mesi scorsi l’album “You”, un prodotto internazionale con dei suoni che spaziano tra i generi e rispecchiano le varie anime della band, che vanta anche ospiti come il ‘Trap God’ americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer.