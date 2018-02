Made in Abyss e Il Corvo in Anteprima al Cartoomics!

ROMA – Il 2018 apre con un evento editoriale importante per Edizioni BD e l’editoria Italiana del fumetto, arriva infatti Il Corvo: Memento Mori – annunciato a Lucca Comics & Games 2017 – che, prima di uscire in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti il prossimo 21 marzo, sbarcherà in anteprima assoluta al Cartoomics!

Edizioni BD presenterà il primo volume dell’opera domenica 11 marzo (Agorà 1, 15:45 – 16:30) assieme a Marco Schiavone, Werther dell’Edera, Davide Furnò e Roberto Recchioni, modera Zeth Castle di Leganerd.

L’incontro sarà incentrato sulla realizzazione della mini serie di 4 volumi che vede il mito di James O’Barr prendere di nuovo vita in un setting tutto italiano.

Made in Abyss

Il 2018 di J-POP Manga è partito con la mega hit di Shonen Jump: The Promised Neverland; e con l’inedito Blue Fighter di Taniguchi. Continuerà con l’attesissimo Made in Abyss che sarà presentato in anteprima proprio al Cartoomics con un limitato numero di copie prima dell’uscita in fumetteria e libreria prevista per il 14 Marzo.

Il 10 marzo (Agorà 2, 14:00 – 14:45) la casa editrice milanese incontrerà i propri lettori in Agorà per un J-POP Tour esclusivo per rispondere a tutte le vostre domande, svelare indiscrezioni sui prossimi lavori e… gadget per tutti!

Edizioni BD e J-POP Manga vi aspettano al loro stand (Pad. 16; L20) con gli autori de Il Corvo: Memento Mori: Werther Dell’Edera, Davide Furnò e Roberto Recchioni.

E ancora i visitatori avranno modo d’incontrare Maurizio Rosenzweig con il suo sketchbook in edizione limitata “L’Orso Atomico”, Elena “Carote e Cannella” Triolo con il fiabesco il Re delle Fate, e il giovane e talentuoso Vinci Cardona con Black Gospel: Un Vangelo Western.