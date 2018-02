IT il pagliaccio si trasforma in una bambola reborn terrificante

ROMA – Tra finzione e realtà, IT il pagliaccio si trasforma in una bambola reborn dall’aspetto terrificante. Una di quelle bambole dall’aspetto super realistico che vanno di moda in questi ultimi tempi.

A crearla Amanda Morrow su un’idea di Laura Tuzio Ross. La si trova su Ebay per 500 dollari. Non tutti, però, riusciranno a comprarla.

Uno sguardo che sembra seguirti…

Pennywise in versione bambola e baby, infatti, non riuscirà a far dormire sonni tranquilli a chi deciderà di acquistarla. Come per qualsiasi bambola reborn, infatti, anche IT ha uno sguardo particolarmente vivo. Uno di quelli che sembra osservarti da qualsiasi angolazione. Esattamente non gli occhi dolci che ci si aspetta di trovare in una bambola da collezione. Un particolare che si nota nel suo video di presentazione.



Neanche con le foto la situazione migliora. Per chi non volesse avere Pennywise a casa potrà solo vederlo nel 2019 al cinema con la seconda parte del film remake a lui dedicato.