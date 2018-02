“Bye Bye”, emozione ed energia nel nuovo album di Annalisa

ROMA – “Quello che conta è il viaggio. Ma quello che conta di più è sapere dove vai”.

Si chiama “Bye Bye” il nuovo album di Annalisa, disponibile da oggi, 16 febbraio, negli store.

Il disco è stato anticipato da singoli “Direzione la vita” e da “Il mondo prima di te”, con il quale l’artista si è classificata terza al Festival di Sanremo 2018.

“Dentro questo disco c’è la fame, la voglia di buttarsi. C’è l’emozione, l’energia. Le persone che mi hanno accompagnata e che ringrazierò sempre. E poi ci sono tutti quei momenti in cui mi sono fermata a pensare, mi sono guardata, e ad un certo punto mi sono ritrovata completamente diversa. Nuova. Rinata”, ha spiegato Annalisa su Facebook.

“Ed è lì che ho cominciato a camminare, e non avevo dubbi che la “direzione” fosse “la vita”. Adesso voglio addentrarmi ancora di più, PARTIRE nel vero senso della parola, verso tutto ciò che di nuovo e luminoso possa esserci”

Ecco perché “Bye Bye”.

“È il mio saluto, come per ricordarmi di tutto quello che è stato, di tutte le esperienze bellissime che mi hanno fatta diventare quella che sono oggi. Io ne vado fiera. Ne sono felice. Rifarei tutto da capo. E soprattutto mi sono capita. Mi sono trovata. E so dove voglio andare”.

La tracklist

Questi i titoli delle 13 canzoni dell’album di Annalisa “Bye bye”.

1 Bye Bye

2 Direzione La Vita

3 Il mondo prima di te

4 Bianco nero e grigio

5 Le parole non mentono

6 Un domani

7 Illuminami

8 Ogni festa

9 Dimenticherai

10 Il prossimo weekend

11 Specchio

12 Superare

13 Dov’è che si va

Instore Tour 2018

Parte oggi da Torino il Bye Bye Instore Tour di Annalisa.

Ecco le date:

16/2 TORINO – Centro commerciale 8 Gallery – ore 18

17/2 ROMA – Discoteca Laziale – ore 18

18/2 MILANO – Mondadori Duomo – ore 15

19/2 MARGHERA (VE) – Mediaworld Centro commerciale Nave de Vero – ore 17.30

20/2 BRESCIA – Mondadori Centro commerciale Freccia Rossa – ore 18.30

21/2 NAPOLI – Feltrinelli – ore 18

22/2 BARI – Feltrinelli – ore 18

24/2 PALERMO – Feltrinelli – ore 16

25/2 CATANIA – Mediaworld centro commerciale Etnapolis – ore 17.30

26/2 STEZZANO (BG) – Mediaworld centro commerciale Le due torri – ore 18.30

28/2 FIRENZE – Galleria del disco – ore 17

2/3 BOLOGNA – Mondadori – ore 18

3/3 GENOVA – Mondadori – ore 18

Bye Bye Live

Annalisa presenterà dal vivo il suo nuovo album con due concerti in anteprima del tour “Bye Bye Live”.

Appuntamento all’Alcatraz di Milano il 14 maggio e all’Atlantico Live di Roma il 16 maggio.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne e negli store.