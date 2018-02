La Terra brilla come una stella nello scatto spettacolare di OSIRIS-REx

ROMA – Un punto che splende nel mezzo dello spazio.

Quella che sembra una stella luminosa è in realtà la nostra Terra nello scatto mozzafiato della sonda della NASA OSIRIS-REx.

L’immagine è stata catturata lo scorso 17 gennaio e ritrae il nostro pianeta e la sua Luna a 65 milioni di km di distanza.

La Terra è il punto più grande e più luminoso al centro dell’immagine, con la Luna più piccola che appare a destra.

Nello scatto sono visibili anche alcune costellazioni.

Il gruppo luminoso di stelle nell’angolo in alto a sinistra sono le Pleiadi nella costellazione del Toro.

Hamal, la stella più luminosa in Ariete, si trova nell’angolo in alto a destra dell’immagine.

Il sistema Terra-Luna è centrato nel mezzo di cinque stelle che compongono la testa della costellazione Balena.