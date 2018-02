Il maglione extra large non piace alla figlia di Blake Lively

ROMA – Maglione extra large grigio perla, no pantaloni e anfibi al ginocchio neri. A completare un cappotto di pelliccia blu e orecchini azzurri. È il look che Blake Lively ha sfoggiato nei giorni scorsi ma che non è piaciuto proprio a tutti. Se l’outfit è vero e proprio sinonimo di stile per qualcuno, a dare un grande NO è stata la figlia di Blake Lively. La primogenita James, infatti, ha avuto da ridire quando ha visto uscire la sua mamma con soltanto un maglione addosso. “Quando l’ascensore stava per chiudersi- ha raccontato l’attrice – mia figlia mi ha urlato: ‘Oh no mama, hai dimenticato i tuoi pantaloni!'”.

I chili presi durante la gravidanza

James ha soltanto 3 anni. L’ex star di Gossip Girl e il marito Ryan Reynolds hanno anche una seconda figlia, Ines, di 16 mesi. Durante l’ultima gravidanza, la star ha guadagnato ben 27 chili che ha perso in 14 mesi grazie all’aiuto del personal trainer Don Saladino. Blake ha festeggiato il risultato su Instagram.