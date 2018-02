Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 16 febbraio

ROMA – Il 16 febbraio è il 47º giorno del calendario gregoriano. Mancano 318 giorni alla fine dell’anno.

I fatti del giorno

Il 16 febbraio del 1923 Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, toglie i sigilli alla camera funeraria del faraone. In questo giorno del 1937 Wallace H. Carothers ottiene il brevetto per il nylon. È il 1945 quando entra in funzione ENIAC primo computer general purpose della storia. Quattordici anni dopo, nel 1959, Fidel Castro diventa Premier di Cuba dopo il rovesciamento del presidente Fulgencio Batista avvenuto il 1º gennaio.

Il 16 febbraio del 1972 il giocatore di pallacanestro dell’NBA Wilt Chamberlain segna il suo 30.000 punto. 1989, volo Pan Am 103: gli investigatori annunciano che la causa dello schianto fu una bomba nascosta all’interno di un apparecchio radio. Nel 2005, in Italia entra in vigore il trattato di Kyoto, con l’obiettivo di ridurre le quote di emissione dell’CO2 del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2010. A fine 2003, queste erano aumentate del 7%.

Buon compleanno a…

Valentino Rossi (motociclista), Dado (comico), Jane Seymour (attrice).

Si festeggiano oggi…

Sant’Archinrico di Montmajour, abate, Santi Elia, Geremia, Isaia, Samuele e Daniele e compagni, martiri, Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire.