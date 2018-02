27 anni di successi, buon compleanno Ed Sheeran

ROMA – Buon compleanno Ed Sheeran! Il cantante compie oggi 27 anni, tutti ricchi di successi, belle canzoni, grandi collaborazioni e soprattutto amore.

Sheeran si ritrova così a un passo dal matrimonio con Cherry Seaborn e con una discografia di tutto rispetto. Talmente apprezzato che anche Harry e Meghan avrebbero chiesto di sentirlo cantare al loro matrimonio.

VH1 celebra Ed Sheeran

Per celebrare Ed Sheeran e festeggiarlo con i suoi fan VH1 gli dedica l’intera programmazione della serata di oggi. A partire dalle ore 18.10 i festeggiamenti iniziano con Happy Birthday Ed Sheeran: un’ora con i video del cantautore britannico che in soli 7 anni è diventato una star. Sarà l’occasione per rivederlo agli esordi con Lego House, provetto ballerino in Thinking Out Loud, pugile innamorato in Shape Of You, fino a Perfect, la canzone d’amore che ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali.

A partire dalle ore 19.10 andrà in onda poi VH1 Storytellers: Ed Sheeran un concerto esclusivo registrato a Dublino nel 2015 in cui il musicista inglese si racconta al pubblico attraverso le sue canzoni, svelando aneddoti e segreti del suo disco in un’atmosfera intima e speciale.